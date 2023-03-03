Нападающий «Ливерпуля» Фирмино покинет команду на правах свободного агента

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино покинет команду по окончании сезона, сообщают британские СМИ.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, 31-летний игрок известил о своем решении руководства клуба. Он покинет «Ливерпуль» за который выступал с 2015 года, в качестве свободного агента.

В составе «Ливерпуля» Фирмино стал победителем Лиги чемпионов в 2019 году, стал чемпионом Англии в 2020 году, выиграл еще пять трофеев.

В этом сезоне нападающий в 25 матчах провел 9 голов и сделал 4 результативные передачи.