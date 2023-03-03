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Люк де Йонг объявил о завершении карьеры в сборной Нидерландов

Футболист выступал за национальную сборную с 2011 года.
03 марта 2023 16:50
автор: Александр Евграфов

Нападающий «ПСВ» Люк де Йонг объявил о завершении карьеры в сборной Нидерландов.

«Это было для меня честью. Cейчас самое подходящее время принять это решение, потому что сборная начинает новый отборочный турнир к чемпионату Европы. Я хочу полностью сосредоточиться на ПСВ в ближайшие годы. Спасибо за все воспоминания», - написал игрок в социальных сетях.

Де Йонг выступал за национальную сборную с 2011 года.

В этом сезоне 32-летний футболист провел 14 матчей за ПСВ, забив 6 голов и сделав 2 голевые передачи.

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