Нападающий «ПСВ» Люк де Йонг объявил о завершении карьеры в сборной Нидерландов.

«Это было для меня честью. Cейчас самое подходящее время принять это решение, потому что сборная начинает новый отборочный турнир к чемпионату Европы. Я хочу полностью сосредоточиться на ПСВ в ближайшие годы. Спасибо за все воспоминания», - написал игрок в социальных сетях.

Де Йонг выступал за национальную сборную с 2011 года.

В этом сезоне 32-летний футболист провел 14 матчей за ПСВ, забив 6 голов и сделав 2 голевые передачи.