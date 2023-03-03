«Зобнин – это маэстро»: Мартинс дал характеристику каждому полузащитнику «Спартака»

Футболист «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра описал партнеров по команде, выступающих в линии полузащиты.

«Зобнин – это маэстро, дирижер. Литвинов – в первую очередь работяга, с сильным характером. Умяров – лидер, это качество у него очень развито. Пруцев – человек, который кайфует от игры и своего понимания футбола. Денисов – словно губка быстро впитывает информацию и обучается. Еще не забываем про Зорина и Пяткина. А я… Я тоже работник. С хорошей ментальностью. Со скоростью. Но не особо техничный (смеется)», – заявил Мартинс клубной пресс-службе.

В нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» идет на 2-й позиции, уступая лидирующему «Зениту» 6 очков. Что касается Мартинса, то он провел в чемпионате России 8 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевых паса.