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«Зобнин – это маэстро»: Мартинс дал характеристику каждому полузащитнику «Спартака»

По его словам, Наиль Умяров – прирожденный лидер, а Руслан Литвинов – работяга на поле.
03 марта 2023 17:51
автор: Артур Гичунцев

Футболист «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра описал партнеров по команде, выступающих в линии полузащиты.

«Зобнин – это маэстро, дирижер. Литвинов – в первую очередь работяга, с сильным характером. Умяров – лидер, это качество у него очень развито. Пруцев – человек, который кайфует от игры и своего понимания футбола. Денисов – словно губка быстро впитывает информацию и обучается. Еще не забываем про Зорина и Пяткина. А я… Я тоже работник. С хорошей ментальностью. Со скоростью. Но не особо техничный (смеется)», – заявил Мартинс клубной пресс-службе.

В нынешнем сезоне РПЛ «Спартак» идет на 2-й позиции, уступая лидирующему «Зениту» 6 очков. Что касается Мартинса, то он провел в чемпионате России 8 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевых паса.

источник: ФК «Спартак»
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