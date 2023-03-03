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Защитник «Зенита» Роберт Ренан вызван в сборную Бразилии на товарищеский матч с Марокко

19-летний футболист впервые поедет на сбор национальной команды.
03 марта 2023 18:07
автор: Артур Гичунцев

Пресс-служба сборной Бразилии объявила заявку команды на товарищеский матч с командой Марокко, который пройдет 26 марта.

Среди прочих в списке оказался защитник «Зенита» Роберт Ренан. 19-летний футболист впервые поедет на сбор национальной команды.

Напомним, Ренан перешел в российский клуб 10 января 2023 года. Он заключил контракт до 30 июня 2028-го. До этого защитник выступал в Бразилии за «Коринтианс».

К слову, Ренан является победителем молодежного Кубка Америки. Он помог «селесао» выиграть этот турнир в феврале 2023 года.

источник: «Советский спорт»
Защитник «Зенита» Роберт Ренан вызван в сборную Бразилии на товарищеский матч с Марокко
19-летний футболист впервые поедет на сбор национальной команды.
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