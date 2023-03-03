Миранчук и Кварацхелия номинированы на звание лучшего футболиста Серии А в феврале

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук и грузинский хавбек «Наполи» Хвича Кварацхелия номинированы на звание лучшего игрока итальянской Серии А в феврале.

Экс-представители РПЛ попали в одну компанию с Федерико Баскиротто («Лечче»), Анхель Ди Мария («Ювентус»), Алексей Миранчук («Торино»), Хвича Кварацхелия и Виктор Осимхен (оба - «Наполи»).

Напомним, Миранчук в трех февральских матчах сделал одну голевую передачу, которая принесла его одно очко. Кварацхелия забил один мяч и также отметился одной результативной передачей, принеся «Наполи» девять очков.

Напомним, «Наполи» лидирует в турнирной таблице с огромным преимуществом, стремясь к своему первому более чем за 30 лет титулу.