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«Факел» сыграл вничью с «Химками» в Воронеже

Команды забили друг другу по одному голу.
03 марта 2023 21:02
автор: Сергей Иванов

Матч 18-го тура чемпионата России «Факел» – «Химки» завершился вничью 1:1.

Отметим, что первый гол в прошедшей встрече был забит на 21-й минуте – его автором стал нападающий подмосковной команды Маркос Гильерме. Воронежцы сравняли счет в концовке первого тайма усилиями форварда Георгия Гонгадзе (44).

Добавим, что на 20-й минуте нападающей гостей Резиуан Мирзов не реализовал 11-метровый удар.

В данный момент «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Химки» идут 15-ми (13 очков).

11 марта клуб из Воронежа отправится в гости к «Спартаку», а химчане днем позже на выезде встретятся с «Зенитом».

Чемпионат России

18-й тур

«Факел» – «Химки» – 1:1 (1:1)

Голы: Гонгадзе, 44 – Гильерме, 21.

Нереализованный пенальти: Мирзов, 20.

источник: «Советский спорт»
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