«Факел» сыграл вничью с «Химками» в Воронеже

Матч 18-го тура чемпионата России «Факел» – «Химки» завершился вничью 1:1.
Отметим, что первый гол в прошедшей встрече был забит на 21-й минуте – его автором стал нападающий подмосковной команды Маркос Гильерме. Воронежцы сравняли счет в концовке первого тайма усилиями форварда Георгия Гонгадзе (44).
Добавим, что на 20-й минуте нападающей гостей Резиуан Мирзов не реализовал 11-метровый удар.
В данный момент «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Химки» идут 15-ми (13 очков).
11 марта клуб из Воронежа отправится в гости к «Спартаку», а химчане днем позже на выезде встретятся с «Зенитом».
Чемпионат России
18-й тур
«Факел» – «Химки» – 1:1 (1:1)
Голы: Гонгадзе, 44 – Гильерме, 21.
Нереализованный пенальти: Мирзов, 20.
источник: «Советский спорт»