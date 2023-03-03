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Головин заявил, что проводит свой лучший сезон в «Монако»

В 35 сыгранных матчах россиянин отличился шестью забитыми мячами и семью ассистами.
Головин заявил, что проводит свой лучший сезон в «Монако»
03 марта 2023 21:17
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Монако»

Атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о своей игре в сезоне-2022/23.

Напомним, что ранее российский футболист продлил контракт с французской командой до лета 2026 года.

– Я действительно считаю, что это мой лучший сезон с тех пор, как я приехал в княжество, на данный момент у меня все хорошо. Надо сказать, что персонал и мои товарищи по команде проделали отличную работу, что позволяет мне находиться в наилучших условиях для выступления. А когда вокруг созданы все условия, очевидно, легче добиться хороших результатов, – цитирует хавбека пресс-служба монегасков.

Добавим, что в текущем сезоне Головин принял участие в 35 матчах, забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

В данный момент «Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 50 очков в 25 турах.

источник: «Советский спорт»
Головин заявил, что проводит свой лучший сезон в «Монако»
Головин заявил, что проводит свой лучший сезон в «Монако»
В 35 сыгранных матчах россиянин отличился шестью забитыми мячами и семью ассистами.
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