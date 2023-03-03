«Брайтон» объявил о продлении контракта с полузащитником клуба Кайседо

Пресс-служба «Брайтона» сообщила о том, что клуб продлил контракт с центральным полузащитником Мойсесом Кайседо.

Согласно данным источника, трудовое сотрудничество 21-летнего эквадорца с командой АПЛ рассчитано до конца сезона-2026/27.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в подписании хавбека были заинтересованы «Арсенал» и «Челси», однако руководство «чаек» отказалось продавать футболиста в зимнее трансферное окно. При этом в команде готовы продать игрока за сумму, превышающую 85-100 миллионов евро.

Напомним, что Кайседо защищает цвета «Брайтона» с февраля 2021 года. Всего за клуб он провел 35 матчей, забил два гола и отдал три результативных паса.