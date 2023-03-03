ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Брайтон» объявил о продлении контракта с полузащитником клуба Кайседо

Ранее эквадорским футболистом интересовались «Арсенал» и «Челси».
«Брайтон» объявил о продлении контракта с полузащитником клуба Кайседо
03 марта 2023 23:15
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Брайтон»

Пресс-служба «Брайтона» сообщила о том, что клуб продлил контракт с центральным полузащитником Мойсесом Кайседо.

Согласно данным источника, трудовое сотрудничество 21-летнего эквадорца с командой АПЛ рассчитано до конца сезона-2026/27.

Ранее в СМИ появлялась информация, что в подписании хавбека были заинтересованы «Арсенал» и «Челси», однако руководство «чаек» отказалось продавать футболиста в зимнее трансферное окно. При этом в команде готовы продать игрока за сумму, превышающую 85-100 миллионов евро.

Напомним, что Кайседо защищает цвета «Брайтона» с февраля 2021 года. Всего за клуб он провел 35 матчей, забил два гола и отдал три результативных паса.

источник: «Советский спорт»
«Брайтон» объявил о продлении контракта с полузащитником клуба Кайседо
«Брайтон» объявил о продлении контракта с полузащитником клуба Кайседо
Ранее эквадорским футболистом интересовались «Арсенал» и «Челси».
03.03.2023 23:15
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Факел» – «Химки». Квеквескири признан лучшим игроком встречи
Команды не смогли выявить победителя – 1:1.
03.03.2023 22:10
Футбол
автор: Сергей Иванов
Головин заявил, что проводит свой лучший сезон в «Монако»
Головин заявил, что проводит свой лучший сезон в «Монако»
В 35 сыгранных матчах россиянин отличился шестью забитыми мячами и семью ассистами.
03.03.2023 21:25
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Факел» сыграл вничью с «Химками» в Воронеже
Команды забили друг другу по одному голу.
03.03.2023 21:02
Футбол
автор: Сергей Иванов
Миранчук и Кварацхелия номинированы на звание лучшего футболиста Серии А в феврале
Россиянин и грузин демонстрируют результативный футбол.
03.03.2023 20:30
Футбол
автор: Александр Шульгин
Шупо-Мотинг продлил контракт с «Баварией» до 2024 года
Шупо-Мотинг продлил контракт с «Баварией» до 2024 года
33-летний нападающий выступает за немецкий гранд с октября 2020-го.
03.03.2023 19:57
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Полузащитник «Динамо» Сулаквелидзе продлил контракт до 2024 года (фото)
Полузащитник «Динамо» Сулаквелидзе продлил контракт до 2024 года (фото)
Соглашение предусматривает пролонгацию на один сезон.
03.03.2023 19:31
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Месси и Ди Мария – в заявке сборной Аргентины на товарищеские матчи с Панамой и Кюрасао
Месси и Ди Мария – в заявке сборной Аргентины на товарищеские матчи с Панамой и Кюрасао
Также в состав вошли Пауло Дибала и Лаутаро Мартинес.
03.03.2023 18:32
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Защитник «Зенита» Роберт Ренан вызван в сборную Бразилии на товарищеский матч с Марокко
Защитник «Зенита» Роберт Ренан вызван в сборную Бразилии на товарищеский матч с Марокко
19-летний футболист впервые поедет на сбор национальной команды.
03.03.2023 18:07
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Зобнин – это маэстро»: Мартинс дал характеристику каждому полузащитнику «Спартака»
По его словам, Наиль Умяров – прирожденный лидер, а Руслан Литвинов – работяга на поле.
03.03.2023 17:51
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика