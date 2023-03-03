Суд в Испании отказался прерывать Ла Лигу по требованию «Кадиса»

Административный трибунал по спорту Испании (TAD) отклонил апелляцию «Кадиса» на решение апелляционной комиссии оставить в силе результат матча 17-го тура Ла Лиги против «Эльче».

Напомним, суть претензии сводилась к тому, что на 81-й минуте встречи соперник забил ответный мяч с явным нарушением правил. Комиссия встала на сторону судей, а трибунал сегодня подтвердил это решение.

У «Кадиса» еще остались варианты подавать жалобу в вышестоящие инстанции.

«Кадис» с 25 очками занимает 16-е место в национальном первенстве. «Эльче» с девятью очками замыкает турнирную таблицу.