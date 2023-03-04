Дортмундская «Боруссия» одержала восьмую победу кряду в Бундеслиге, обыграв дома «Лейпциг»

Футболисты дортмундской «Боруссии» на своем поле одержали победу над «Лейпцигом» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата Германии.
Отметим, что в составе хозяев голы забили Марко Ройс, удачно реализовавший 11-метровый удар на 21-й минуте встречи, и Эмре Джан (39). Соперник ответил забитым мячом Эмиля Форсберга (74).
Таким образом, подопечные Эдина Терзича набрали 49 очков и временно возглавили турнирную таблицу Бундеслиги, опередив «Баварию». Дортмундцы выиграли свой восьмой матч кряду в чемпионате. В свою очередь «быки» идут четвертыми (42 очка).
11 марта «Боруссия» отправится в гости к «Шальке», а «Лейпциг» в этот же день у себя примет другую «Боруссию» – из Менхенгладбаха.
Чемпионат Германии
23-й тур
«Боруссия» (Дортмунд) – «Лейпциг» – 2:1 (2:0)
Голы: Ройс, 21 (с пенальти). Джан, 39 – Форсберг, 74.