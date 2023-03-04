«Наполи» минимально уступил «Лацио», прервав свою серию из восьми побед подряд в чемпионате Италии

Матч 25-го тура чемпионата Италии «Наполи» – «Лацио» завершился победой римского клуба со счетом 1:0.

Отметим, что автором единственного гола в прошедшей встрече стал полузащитник гостей Матиас Весино, отличившийся на 67-й минуте встречи.

Таким образом, подопечные Лучано Спаллетти потерпели первое поражение в последних девяти встречах Серии А. В данный момент неаполитанцы возглавляют турнирную таблицу национального первенства, имея в своем активе 65 очков. Римский клуб поднялся на вторую строчку (48 очков).

11 марта «Наполи» дома сыграет с «Аталантой», а «Лацио» в этот же день отправится в гости к «Болонье».

Чемпионат Италии

25-й тур

«Наполи» – «Лацио» – 0:1 (0:0)

Гол: Весино, 67.