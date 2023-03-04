ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Футболист «Локомотива» Педриньо не будет играть за «Сан-Паулу» до завершения расследования

Бразильца обвиняют в домашнем насилии.
04 марта 2023 10:30
автор: Артур Гичунцев

Форвард «Локомотива» Педриньо, выступающий на правах аренды за «Сан-Паулу», подтвердил информацию о разбирательстве с полицией в связи с обвинениями о домашнем насилии.

Ранее сообщалось, что нападающий избил свою девушку, после чего она написала заявление в правоохранительные органы.

«Из уважения к «Сан-Паулу» и миллионам болельщиков я хотел бы сообщить вам, что в эту пятницу днем с разрешения руководства клуба я попросил временно отстранить меня от деятельности. Я принял это решение, чтобы сосредоточиться на работе с властями и как можно быстрее прояснить все обвинения, выдвинутые против меня, чтобы в ближайшее время я мог возобновить свою карьеру. Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить свою семью и моего менеджера, которые безоговорочно поддерживают меня», – написал футболист в соцсети.

Напомним, 23-летний Педриньо перешел в «Локомотив» осенью 2022 года. Он был куплен у «РБ Брагантино» за 3,50 млн евро. В составе москвичей нападающий провел 9 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист. В январе 2023-го бразилец перешел в «Сан-Паулу» на правах аренды, рассчитанной до конца этого года.

источник: «Советский спорт»
Месси не устраивают финансовые условия нового контракта с «ПСЖ»
Нынешний договор истекает по окончании сезона.
04.03.2023 10:48
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Футболист «Локомотива» Педриньо не будет играть за «Сан-Паулу» до завершения расследования
Бразильца обвиняют в домашнем насилии.
04.03.2023 10:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Спаллетти раскритиковал игроков «Наполи» после поражения от «Лацио»
По словам тренера, его футболисты делали безобразные передачи и постоянно торопились.
04.03.2023 10:14
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Защитник «Зенита» Ренан отреагировал на вызов в сборную Бразилии
19-летний футболист впервые поедет на сбор национальной команды.
04.03.2023 09:29
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Наполи» минимально уступил «Лацио», прервав свою серию из восьми побед подряд в чемпионате Италии
В последний раз неаполитанцы теряли очки в игре с «Интером» (0:1), которая состоялась 4 января.
04.03.2023 00:39
Футбол
автор: Сергей Иванов
Дортмундская «Боруссия» одержала восьмую победу кряду в Бундеслиге, обыграв дома «Лейпциг»
Команда Эдина Терзича возглавила турнирную таблицу национального первенства.
04.03.2023 00:26
Футбол
автор: Сергей Иванов
Суд в Испании отказался прерывать Ла Лигу по требованию «Кадиса»
Клуб остался крайне недоволен судейскими решениями в матче против «Эльче».
03.03.2023 23:50
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Брайтон» объявил о продлении контракта с полузащитником клуба Кайседо
«Брайтон» объявил о продлении контракта с полузащитником клуба Кайседо
Ранее эквадорским футболистом интересовались «Арсенал» и «Челси».
03.03.2023 23:15
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Факел» – «Химки». Квеквескири признан лучшим игроком встречи
Команды не смогли выявить победителя – 1:1.
03.03.2023 22:10
Футбол
автор: Сергей Иванов
Головин заявил, что проводит свой лучший сезон в «Монако»
Головин заявил, что проводит свой лучший сезон в «Монако»
В 35 сыгранных матчах россиянин отличился шестью забитыми мячами и семью ассистами.
03.03.2023 21:25
Футбол
автор: Сергей Иванов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика