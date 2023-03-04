Футболист «Локомотива» Педриньо не будет играть за «Сан-Паулу» до завершения расследования

Форвард «Локомотива» Педриньо, выступающий на правах аренды за «Сан-Паулу», подтвердил информацию о разбирательстве с полицией в связи с обвинениями о домашнем насилии.

Ранее сообщалось, что нападающий избил свою девушку, после чего она написала заявление в правоохранительные органы.

«Из уважения к «Сан-Паулу» и миллионам болельщиков я хотел бы сообщить вам, что в эту пятницу днем с разрешения руководства клуба я попросил временно отстранить меня от деятельности. Я принял это решение, чтобы сосредоточиться на работе с властями и как можно быстрее прояснить все обвинения, выдвинутые против меня, чтобы в ближайшее время я мог возобновить свою карьеру. Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить свою семью и моего менеджера, которые безоговорочно поддерживают меня», – написал футболист в соцсети.

Напомним, 23-летний Педриньо перешел в «Локомотив» осенью 2022 года. Он был куплен у «РБ Брагантино» за 3,50 млн евро. В составе москвичей нападающий провел 9 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист. В январе 2023-го бразилец перешел в «Сан-Паулу» на правах аренды, рассчитанной до конца этого года.