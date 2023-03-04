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Месси не устраивают финансовые условия нового контракта с «ПСЖ»

Нынешний договор истекает по окончании сезона.
04 марта 2023 10:48
автор: Артур Гичунцев

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси не спешит продлевать контракт с «ПСЖ». Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным источника, нападающий отклонил предложение клуба, так как его не устроили финансовые условия. Отмечается, что руководству пришлось понизить зарплату игроку из-за возможных проблем с финансовым фэйр-плэй.

Напомним, нынешний договор Месси истекает 30 июня. По данным СМИ, 35-летний аргентинец может вернуться в «Барселону». Также на него претендуют клубы из MLS и Саудовской Аравии. Все они готовы выполнить финансовые условия нападающего.

источник: «Советский спорт»
Месси не устраивают финансовые условия нового контракта с «ПСЖ»
Нынешний договор истекает по окончании сезона.
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