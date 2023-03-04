Ловчев считает, что «Ростов» не сможет удержаться в первой тройке РПЛ

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев дал прогноз на выступление «Ростова» во второй половине сезона.

«Карпин выжал из команды больше того, что она может. Нужна конкуренция, усиление, чтобы сделать следующий шаг и остаться там, куда команда прыгнула. Прогресса игроков, которые есть, будет недостаточно. Думаю, «Ростов» выпадет из тройки, займет место в диапазоне с четвертого по восьмое», – написал Ловчев в соцсети.

В данный момент «Ростов» отстает от идущего на втором месте «Спартака» на одно очко и опережает на 6 очков «Динамо», занимающее четвертую позицию.

Сегодня, 4 марта, команда Валерия Карпина примет «Локомотив». Встреча начнется в 19.30 мск.