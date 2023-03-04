ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ловчев считает, что «Ростов» не сможет удержаться в первой тройке РПЛ

По словам экс-игрока, команда нуждается в усилении.
04 марта 2023 11:53
автор: Артур Гичунцев

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев дал прогноз на выступление «Ростова» во второй половине сезона.

«Карпин выжал из команды больше того, что она может. Нужна конкуренция, усиление, чтобы сделать следующий шаг и остаться там, куда команда прыгнула. Прогресса игроков, которые есть, будет недостаточно. Думаю, «Ростов» выпадет из тройки, займет место в диапазоне с четвертого по восьмое», – написал Ловчев в соцсети.

В данный момент «Ростов» отстает от идущего на втором месте «Спартака» на одно очко и опережает на 6 очков «Динамо», занимающее четвертую позицию.

Сегодня, 4 марта, команда Валерия Карпина примет «Локомотив». Встреча начнется в 19.30 мск.

источник: «Советский спорт»
Ловчев считает, что «Ростов» не сможет удержаться в первой тройке РПЛ
По словам экс-игрока, команда нуждается в усилении.
04.03.2023 11:53
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Месси не устраивают финансовые условия нового контракта с «ПСЖ»
Нынешний договор истекает по окончании сезона.
04.03.2023 10:48
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Футболист «Локомотива» Педриньо не будет играть за «Сан-Паулу» до завершения расследования
Бразильца обвиняют в домашнем насилии.
04.03.2023 10:30
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Спаллетти раскритиковал игроков «Наполи» после поражения от «Лацио»
По словам тренера, его футболисты делали безобразные передачи и постоянно торопились.
04.03.2023 10:14
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Защитник «Зенита» Ренан отреагировал на вызов в сборную Бразилии
19-летний футболист впервые поедет на сбор национальной команды.
04.03.2023 09:29
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Наполи» минимально уступил «Лацио», прервав свою серию из восьми побед подряд в чемпионате Италии
В последний раз неаполитанцы теряли очки в игре с «Интером» (0:1), которая состоялась 4 января.
04.03.2023 00:39
Футбол
автор: Сергей Иванов
Дортмундская «Боруссия» одержала восьмую победу кряду в Бундеслиге, обыграв дома «Лейпциг»
Команда Эдина Терзича возглавила турнирную таблицу национального первенства.
04.03.2023 00:26
Футбол
автор: Сергей Иванов
Суд в Испании отказался прерывать Ла Лигу по требованию «Кадиса»
Клуб остался крайне недоволен судейскими решениями в матче против «Эльче».
03.03.2023 23:50
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Брайтон» объявил о продлении контракта с полузащитником клуба Кайседо
«Брайтон» объявил о продлении контракта с полузащитником клуба Кайседо
Ранее эквадорским футболистом интересовались «Арсенал» и «Челси».
03.03.2023 23:15
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Факел» – «Химки». Квеквескири признан лучшим игроком встречи
Команды не смогли выявить победителя – 1:1.
03.03.2023 22:10
Футбол
автор: Сергей Иванов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика