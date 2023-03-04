«Спартак» может разорвать контракт с Промесом, если его признают виновным в покушении на убийство

Положение Квинси Промеса в «Спартаке» напрямую зависит от решения суда. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, московский клуб разорвет соглашение с нападающим, если его признают виновным в покушении на убийство. Кроме того, красно-белые прекратят плановые выплаты «Аяксу» за трансфер 31-летнего форварда.

Напомним, в конце 2020 года двоюродный брат игрока обвинил его в нанесении ножевых ранений. Во время вечеринки они якобы поссорились, после чего футболист ударил родственника ножом.

В нынешнем сезоне РПЛ Квинси Промес отыграл 16 матчей, забил 14 голов и отдал 6 голевых передач. Кроме того, он провел 8 матчей в Кубке России, в которых набрал 12 (8+4) очков.