«Наполи» и «Рома» претендуют на полузащитника «Лиона» Аура

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар привлек внимание европейских клубов. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По данным источника, на игрока претендуют «Наполи» и «Рома». Также им интересуются «Айнтрахт» и «Бетис».

Сам футболист не спешит с выбором новой команды. Он хочет посмотреть, каких результатов добьются вышеупомянутые клубы и только потом будет принимать решение.

Напомним, контракт Ауара с «Лионом» истекает 30 июня этого года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции он провел 9 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.