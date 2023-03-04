Дуарте – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Уралом»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Урала» на матч 18-го тура РПЛ.

Отметим, что новичок красно-белых – центральный защитник Алексис Дуарте выйдет с первых минут.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Дуарте, Чернов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Промес, Николсон.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Гогличидзе, Бевеев, Эмерсон, Егорычев, Сунгатулин, Бикфалви, Каштанов, Влут, Ранджелович.

Матч «Спартак» – «Урал» пройдет в Москве и начнется в 14.00 по местному времени.

В нынешнем сезоне чемпионата России столичный клуб идет на 3-й позиции, добыв 36 очков. В активе «Урала» – 10-я позиция и 21 очко.