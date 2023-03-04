Рауль претендует на пост главного тренера «Реала» 

Бывший игрок сборной Испании Рауль Гонсалес может стать главным тренером «Реала» в ближайшем будущем. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что экс-форвард выступал за «сливочных» с 1994 по 2010 годы.

Как утверждает источник, руководство мадридского клуба недовольно результатами команды под руководством Карло Анчелотти в новом году. 45-летний специалист может сменить итальянца на руководящей должности.

Напомним, что Рауль завершил свою профессиональную карьеру игрока в 2015 году. В настоящий момент он является наставником «Кастильи».