Валерий Гладилин: «Ростов» и «Локомотив» будут играть на результат
Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и «Ростовом».
04 марта 2023 14:34
«Я думаю, что для «Ростова» и «Локомотива» важно удачно сыграть в чемпионате. У «Ростова» есть шанс побороться за более высокое место. Если «Локомотив» в стартовых двух играх не зацепит очки, то у них прямая дорога в Первую лигу. Они могут попасть в стыковые матчи. Может, они и напрямую могут вылететь. «Ростов» и «Локомотив» будут играть на результат», — сказал Гладилин «Газете.Ru»
Встреча состоится 4 марта. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени. «Ростов» занимает третье место, набрав 35 очков. «Локомотив» располагается на 14-м месте, имея в активе 13 баллов.
Ройс – о своем будущем в «Боруссии»: Не могу представить себя в другой команде
Контракт 33-летнего игрока с дортмундским клубом истекает ближайшим летом.
04.03.2023 15:03
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ювентус» намерен продлить контракт с Ди Марией на год
Нынешнее соглашение 35-летнего аргентинца с туринцами рассчитано до лета 2023 года.
04.03.2023 14:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Холанд выйдет в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч с «Ньюкаслом»
«Горожане» примут своего соперника на стадионе «Этихад» в Манчестере.
04.03.2023 14:39
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Валерий Гладилин: «Ростов» и «Локомотив» будут играть на результат
Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и «Ростовом».
04.03.2023 14:34
Футбол
Рауль претендует на пост главного тренера «Реала»
Испанский специалист может занять тренерскую должность в случае отставки Карло Анчелотти.
04.03.2023 14:27
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Суарес и Месси отговаривали Неймара от перехода в «ПСЖ»: Мы говорили ему, что в Англии будет лучше
По словам уругвайца, бразильский нападающий допустил ошибку.
04.03.2023 14:22
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Ливерпуль» готов отпустить трех игроков в конце сезона
Красные не собираются продлевать контракты с Фирмино и Окслейд-Чемберленом.
04.03.2023 14:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дуарте – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Уралом»
Парагваец, купленный этой зимой, дебютирует за красно-белых.
04.03.2023 13:12
Футбол
«Наполи» и «Рома» претендуют на полузащитника «Лиона» Аура
Игроком также интересуются «Айнтрахт» и «Бетис».
04.03.2023 12:47
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Спартак» может разорвать контракт с Промесом, если его признают виновным в покушении на убийство
По словам свидетелей, футболист ударил ножом двоюродного брата.