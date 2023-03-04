Холанд выйдет в стартовом составе «Манчестер Сити» на матч с «Ньюкаслом»

Тренерские штабы «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» определились со стартовыми составами на матч 26-го тура АПЛ.

Отметим, что очная встреча команд состоится сегодня, 4 марта, на стадионе «Этихад» в Манчестере.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Аканджи, Аке, Родриго Эрнандес, Де Брёйне, Гюндоган, Фоден, Грилиш, Холанд.

«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Ботман, Ласселлс, Бёрн, Жоэлинтон, Лонгстафф, Гимарайнс, Гордон, Альмирон, Уилсон.

Добавим, что на данный момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 55 очков после 25 матчей. «Ньюкасл» располагается на пятой строчке, имея в своем активе 41 очко.