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«Ювентус» намерен продлить контракт с Ди Марией на год 

Нынешнее соглашение 35-летнего аргентинца с туринцами рассчитано до лета 2023 года. 
04 марта 2023 14:51
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Ювентуса» Анхель Ди Мария может продлить свое трудовое соглашение на один сезон. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Отмечается, что аргентинский форвард присоединился к «бьянконери» в июле 2022 года.

Как утверждает источник, стороны уже вступили в переговоры по поводу продления контракта 35-летнего игрока. Таким образом, футболист может продолжить свое сотрудничество с туринским клубом до середины 2024 года.

Добавим, что в в текущем сезоне за «Ювентус» Ди Мария провел 22 матча, забил семь голов и отдал семь результативных передач.

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