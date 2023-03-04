«Ювентус» намерен продлить контракт с Ди Марией на год 

Нападающий «Ювентуса» Анхель Ди Мария может продлить свое трудовое соглашение на один сезон. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Отмечается, что аргентинский форвард присоединился к «бьянконери» в июле 2022 года.

Как утверждает источник, стороны уже вступили в переговоры по поводу продления контракта 35-летнего игрока. Таким образом, футболист может продолжить свое сотрудничество с туринским клубом до середины 2024 года.

Добавим, что в в текущем сезоне за «Ювентус» Ди Мария провел 22 матча, забил семь голов и отдал семь результативных передач.