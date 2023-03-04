Ройс – о своем будущем в «Боруссии»: Не могу представить себя в другой команде 

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс поделился мнением относительно своего будущего в немецкой команде.

Отмечается, что трудовое соглашение форварда со «шмелями» рассчитано до конца нынешнего сезона.

«Безусловно, я не могу себя представить не играющим за «Боруссию» на этом стадионе. Хочется надеется, что такого не произойдет», – приводит слова Ройса журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Напомним, что Ройс является воспитанником академии «Боруссии». Всего за черно-желтых он провел 375 матчей, забил 159 голов и отдал 120 результативных передач.