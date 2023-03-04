«Интер» рассчитывает арендовать полузащитника «Барселоны» Кессье 

Хавбек «Барселоны» Франк Кессье может вернуться в итальянский чемпионат следующим летом. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что ранее 26-летний игрок выступал за «Милан».

По информации источника, «нерадзурри» хотят сделать сине-гранатовым предложение об аренде ивуарийского футболиста с опцией выкупа. Миланский клуб готов заплатить за полузащитника около 30 миллионов евро.

Добавим, что Кессье присоединился к «Барселоне» в июле 2022 года. В текущем сезоне за команду Хави он провел 29 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.