Вендел и Калинский - в стартовых составах «Зенита» и «Пари НН» на матч РПЛ 

«Зенит» и «Пари НН» огласили стартовые составы на матч 18-го тура РПЛ.

Отмечается, что очная встреча команд пройдет сегодня, 4 марта на «Газпром Арене». Начало встречи – 16:30 по московскому времени.

«Зенит»: Кержаков, Круговой, Родригао, Ренан, Караваев, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Малком, Кассьерра.

«Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Масоэро, Каккоев, Гоцук, Корнюшин, Калинский, Михайлов, Майга, Сулейманов, Яковлев.

Напомним, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка после 17 матчей. «Пари НН» занимает 12-е место, имея в своем активе 19 очков после 17 проведенных встреч.