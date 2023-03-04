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Гол Оздоева помог «Фатиху Карагюмрюку» обыграть «Сивасспор» 

Россиянин отличился на 69-й минуте встречи 
04 марта 2023 15:43
автор: Глеб Шевяков

«Фатих Карагюмрюк» в домашнем матче 24-го тура турецкой Суперлиги одолел «Сивасспор».

Отметим, что очная встреча турецких команд завершилась со счетом 4:3 в пользу стамбульской команды.

За хозяев поля хет-трик оформил Мбайе Дьян (45+4-я, 53-я и 80-я минуты), один гол на счету российского полузащитника Магомеда Оздоева (69). Гости ответили дублем Леке Джеймса (90+1, 90+6) и забитым мячом Хорди Кайседо (27).

Таким образом, «Фатих Карагюмрюк» занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 29 очков после 22 матчей. «Сивасспор» располагается на 13-м месте, имея в своем активе 24 очка после 23 встреч.

Турецкая футбольная Суперлига

24-й тур

«Фатих Карагюмрюк» (Стамбул) — «Сивасспор» (Сивас) – 4:3 (1:1)

Голы: Дьян, 45+4, 53, 80; Оздоев, 69. – Кайседо, 27; Джеймс, 90+1, 90+6.

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