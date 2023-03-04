«Тоттенхэм» интересуется защитником «Лейпцига» Гвардиолом 

«Тоттенхэм» рассматривает возможность покупки защитника «Лейпцига» и сборной Хорватии Йошко Гвардиола. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Отмечается, что хорват входит в список интересов «Реала», «Ливерпуля», «Челси» и «Манчестер Сити».

По информации источника, «шпоры» планируют вступить в трансферную гонку за 21-летним футболистом. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

Добавим, что Гвардиол выступает за «Лейпциг» с июля 2021 года. В текущем сезоне за красных быков он провел 29 матчей и забил два гола.