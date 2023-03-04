Голы Фодена и Силвы принесли «Манчестер Сити» победу над «Ньюкаслом»

Футболисты «Манчестер Сити» обыграли на своем поле «Ньюкасл» в матче 26-го тура чемпионата Англии.
Отметим, что «горожане» обыграли своего соперника со счетом 2:0.
В составе небесно-голубых забитыми мячами отличились Фил Фоден (15-я минута) и Бернарду Силва (67).
Таким образом, «Манчестер Сити» по-прежнему занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 58 очков после 26 матчей. «Ньюкасл» идет пятым с 41 очком.
АПЛ
26-й тур
«Манчестер Сити» –«Ньюкасл» – 2:0 (1:0)
Голы: Фоден, 15; Силва, 67.
источник: «Советский спорт»