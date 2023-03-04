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Суарес считает, что Неймар может выступить на чемпионате мира в 2026 году

На тот момент бразильцу исполнится 34 года. 
04 марта 2023 17:43
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Гремио» Луис Суарес поделился мнением о своем бывшем партнере по «Барселоне» Неймаре.

Отмечается, что в настоящий момент бразильский футболист выступает за «ПСЖ».

«Уверен, что Неймар может сыграть на следующем мундиале. Конечно, ему будет уже 34 года, однако посмотрите, что сделал Месси вместе со сборной Аргентины в возрасте 35 лет. Если Бразилия желает завоевать трофей мирового первенства, остальным футболистам следует играть исключительно на Неймара. Он уникальный игрок», – приводит слова Суареса бразильская пресса.

Добавим, что Неймар играет за сборную Бразилии с 2010 года. Всего за национальную команду он провел 124 матча, забил 77 голов и отдал 56 результативных передач.

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