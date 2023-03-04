Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о победе своих подопечных над мадридским «Реалом» (1:0) в первом матче полуфинала Кубка Испании.

Отметим, что гол в свои ворота забил защитник мадридского клуба Эдер Милитао.

«Цель «Барселоны» – продолжать побеждать и улучшать свою игру. Однако, когда против тебя выходит «Реал», показывать свои лучшие качество сложно. Соперник вынудил нас сесть в оборону, но это нормально. Это футбол», – приводит слова Хави испанская пресса.

Добавим, что ответная встреча футбольных клубов состоится 5 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.