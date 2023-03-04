Дубль Малкома помог «Зениту» обыграть «Пари НН» в матче РПЛ

Футболисты «Зенита» на своем поле обыграли «Пари НН» в матче 18-го тура чемпионата России.
Отметим, что очная встреча команд завершилась со счетом 3:0.
За домашнюю команду дублем отличился бразильский нападающий питерцев Малком (12-я и 48-я минуты), один гол на счету Александра Ерохина (82).
Добавим, что в настоящий момент «Зенит» является лидером в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков после 18 матчей. «Пари НН» располагается на 12-й строчке, имея в своем активе 19 очков.
РПЛ
18-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Пари НН» (Нижний Новгород) – 3:0 (1:0)
Голы: Малком, 12, 48; Ерохин, 82.
источник: «Советский спорт»