Гвардиола – о победе над «Ньюкаслом»: Сохранили импульс, благодаря чему одержали победу

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о победе своей команды в матче 26-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (2:0).

Отметим, что за небесно-голубых голы забили Фил Фоден и Бернарду Силва.

Получилась сложная игра. Мы много времени провели в защите, соперник уже сейчас очень серьезный и будет таким ближайшие пять лет. Мы смогли правильно подойти к двум эпизодам, которые привели к голам нашей команды. И к счастью, сохранили импульс, благодаря чему одержали победу», – приводит слова Гвардиолы британская пресса.

Добавим, что «Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 58 очков после 26 матчей. Подопечные Гвардиолы отстают от «Арсенала» на два очка.