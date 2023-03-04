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«Тоттенхэм» установил ценник на Кейна в размере 113 миллионов евро 

На данный момент 29-летний англичанин занимает второе место в списке лучших бомбардиров АПЛ.
04 марта 2023 19:26
автор: Глеб Шевяков

«Тоттенхэм» готов продать нападающего команды Гарри Кейна в следующее трансферное окно. Об этом сообщают британские СМИ.

Отмечается, что 29-летний игрок является воспитанником «шпор».

По информации источника, лондонский клуб рассчитывает выручить с продажи английского форварда 113 миллионов евро. Ранее в услугах футболиста был заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что в нынешнем сезоне за «Тоттенхэм» Кейн отыграл 35 матчей, забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом АПЛ рассчитан до лета 2024 года.

«Тоттенхэм» установил ценник на Кейна в размере 113 миллионов евро 
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