«Тоттенхэм» установил ценник на Кейна в размере 113 миллионов евро 

«Тоттенхэм» готов продать нападающего команды Гарри Кейна в следующее трансферное окно. Об этом сообщают британские СМИ.
Отмечается, что 29-летний игрок является воспитанником «шпор».
По информации источника, лондонский клуб рассчитывает выручить с продажи английского форварда 113 миллионов евро. Ранее в услугах футболиста был заинтересован «Манчестер Юнайтед».
Добавим, что в нынешнем сезоне за «Тоттенхэм» Кейн отыграл 35 матчей, забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом АПЛ рассчитан до лета 2024 года.