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«Арсенал» вырвал победу у «Борнмута» в концовке встречи

«Канониры» отыгрались со счета 0:2.
04 марта 2023 20:10
автор: Глеб Шевяков

«Арсенал» дома обыграл «Борнмут» в матче 26-го тура АПЛ со счетом 3:2.

Отметим, что по ходу встречи лондонский клуб уступал своему сопернику в два мяча.

В составе домашней команды отличились Томас Парти (62-я минута), Бен Уайт (72) и Рейс Нельсон (90+8). За гостей голы забили Филип Биллинг (1) и Маркос Сенеси (57).

Таким образом, «Арсенал» по-прежнему лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 63 очка после 26 матчей. «Борнмут» располагается на 19-й строчке с 21 очком после 25 проведенных встреч.

АПЛ

26-й тур

«Арсенал» – «Борнмут» – 3:2 (0:1)

Голы: Парти, 62; Уайт, 72; Нельсон 90+8. – Биллинг, 1; Сенеси, 57.

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