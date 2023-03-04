«Арсенал» вырвал победу у «Борнмута» в концовке встречи

«Арсенал» дома обыграл «Борнмут» в матче 26-го тура АПЛ со счетом 3:2.
Отметим, что по ходу встречи лондонский клуб уступал своему сопернику в два мяча.
В составе домашней команды отличились Томас Парти (62-я минута), Бен Уайт (72) и Рейс Нельсон (90+8). За гостей голы забили Филип Биллинг (1) и Маркос Сенеси (57).
Таким образом, «Арсенал» по-прежнему лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 63 очка после 26 матчей. «Борнмут» располагается на 19-й строчке с 21 очком после 25 проведенных встреч.
АПЛ
26-й тур
«Арсенал» – «Борнмут» – 3:2 (0:1)
Голы: Парти, 62; Уайт, 72; Нельсон 90+8. – Биллинг, 1; Сенеси, 57.