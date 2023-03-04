Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом»

В матче 18-го тура РПЛ московский «Локомотив» на выезде обыграл «Ростов».
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых хет-трик оформил Артем Дзюба, для которого эти мячи стали первыми в составе железнодорожников. Хозяева ответили голом престижа Николая Комличенко.
Таким образом, «Локомотив» набрал 16 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. Ростовчане с 35 очками пока остались на третьей строчке.
В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют 11 марта в Грозном против «Ахмата».
«Ростов» днем позже дома примет «Пари НН».
РПЛ
18-й тур
«Ростов» - «Локомотив» (Москва) - 1:3 (0:1)
Голы: Комличенко, 87 - Дзюба, 33; 57; 64
Предупреждения: Комличенко, 54 - Кузьмичев, 34; Баринов, 60; Глушенков, 77.
источник: «Советский спорт»