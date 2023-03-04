Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом»

В матче 18-го тура РПЛ московский «Локомотив» на выезде обыграл «Ростов».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых хет-трик оформил Артем Дзюба, для которого эти мячи стали первыми в составе железнодорожников. Хозяева ответили голом престижа Николая Комличенко.

Таким образом, «Локомотив» набрал 16 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице. Ростовчане с 35 очками пока остались на третьей строчке.

В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют 11 марта в Грозном против «Ахмата».

«Ростов» днем позже дома примет «Пари НН».

РПЛ

18-й тур

«Ростов» - «Локомотив» (Москва) - 1:3 (0:1)

Голы: Комличенко, 87 - Дзюба, 33; 57; 64

Предупреждения: Комличенко, 54 - Кузьмичев, 34; Баринов, 60; Глушенков, 77.