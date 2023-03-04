Ляпорт планирует покинуть «Манчестер Сити» следующим летом 

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт готов покинуть команду по завершении сезона. Об этом сообщают французские СМИ.

Отмечается, что контракт 28-летнего игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года.

Как утверждает источник, испанский футболист недоволен своим игровым временем в команде Пепа Гвардиолы и хочет сменить клубную прописку ближайшим летом. Сообщается, что в случае ухода защитника, небесно-голубые предпримут попытку приобрести игрока сборной Хорватии и «Лейпцига» Йошко Гвардиола.

Добавим, что Ляпорт выступает за «Манчестер Сити» с января 2018 года. В текущем сезоне за клуб АПЛ он провел 15 матчей и отдал одну результативную передачу.