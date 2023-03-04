Педри признался, что считает Месси лучшим футболистом в истории 

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Лионеле Месси.

Отмечается, что аргентинец покинул сине-гранатовых летом 2021 года.

«Он по-прежнему остается лучшим для меня. Я следил за ним с детства, а когда мне удалось поиграть вместе с ним на поле, я убедился в том, что он лучший. Все мы могли наблюдать, что он совершил на чемпионате мира, но он делает такие вещи на протяжении всей карьеры», – приводит слова Педри британская пресса.

Напомним, что на чемпионате мира 2022 года в Катаре Месси в составе сборной Аргентины завоевал титул мирового первенства, обыграв в финале национальную команду Франции. 35-летнего нападающего признали лучшим игроком турнира.