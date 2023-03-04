«Это было просто безумие»: Артета - о победе «Арсенала» над «Борнмутом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своей команды над «Борнмутом» в рамках 26-го тура АПЛ.

«Я невероятно счастлив. Это было просто безумие. Эти чувства счастья и радости. Это был действительно особенный способ, и потребовалось все время до последней секунды, чтобы одержать победу. Я действительно горжусь своими игроками», - приводит слова испанского специалиста зарубежная пресса.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:2. По ходу встречи лондонский клуб уступал своему сопернику в два мяча.

В составе домашней команды отличились Томас Парти (62-я минута), Бен Уайт (72) и Рейс Нельсон (90+8). За гостей голы забили Филип Биллинг (1) и Маркос Сенеси (57).

Таким образом, «Арсенал» по-прежнему лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 63 очка после 26 матчей. «Борнмут» располагается на 19-й строчке с 21 очком после 25 проведенных встреч.