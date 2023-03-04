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Поттер – о победе «Челси» над «Лидсом»: Это дает нам точку опоры 

Лондонский клуб прервал шестиматчевую серию без побед. 
04 марта 2023 21:36
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер подвел итоги матча 26-го тура АПЛ с «Лидсом» (1:0).

Отметим, что единственный гол встречи забил французский защитник синих Уэсли Фофана.

«Сегодня было крайне необходимо победить. Я счастлив за футболистов и наших фанатов. Мы долгое время ожидали гола, нам приходилось терпеть. Команда проявила характер и сплоченность, а это дает нам точку опоры. Нужно продолжать двигаться вперед, скоро игра с «Боруссией», — приводят слова Поттера британские СМИ.

Добавим, что в данный момент «Челси» располагается на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 34 очка после 25 матчей.

7 марта подопечные Поттера встретятся с дортмундской «Боруссией» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Поттер – о победе «Челси» над «Лидсом»: Это дает нам точку опоры 
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