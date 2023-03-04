«Аталанта» не смогла обыграть «Удинезе» и отстала от пятерки лидеров Серии А

В матче 25-го тура итальянской Серии А «Аталанта» дома сыграла вничью с «Удинезе».

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Бергамаски набрали 42 очка и остались на шестой строчке. Напомним, команда ведет борьбу за попадание в четверку сильнейших, чтобы принять участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. После этого матча подопечные Джампьеро Гасперини уступают идущему четвертым «Милану» уже пять очков, при том, что у «россонери» есть игра в запасе.

«Удинезе» с 32 очками делит девятую и десятую строчки с «Монцей».