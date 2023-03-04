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«Челси» может покинуть «Стэмфорд Бридж» и переехать на новый стадион

Нынешняя арена является домашней для «пенсионеров» с 1905 года. 
04 марта 2023 21:53
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Челси» рассматривает возможность постройки нового стадиона. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что представители лондонцев находятся в поисках потенциальных инвесторов для строительства.

По информации источника, в английском клубе планируется снос старого стадиона «Стэмфорд Бридж» и переезд на новую домашнюю арену к 2030 году.

Добавим, что в настоящее время «Челси» занимает десятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка после 25 матчей.

7 марта команда Поттера встретится с дортмундской «Боруссией» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

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