«Бавария» одолела «Штутгарт» и догнала дортмундскую «Боруссию» в таблице Бундеслиги

В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на выезде одолела «Штутгарт».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Маттейс де Лигт и Эрик Чупо-Мотинг. Хозяева ответили точным ударом Хосе-Хуана Переа.

Мюнхенцы набрали 49 очков и догнали лидирующую в турнирной таблице дортмундскую «Боруссию». Отрыв двух команд от преследователей в борьбе за чемпионский титул составляет уже пять очков.

Швабы с 19 очками остались на 15-й строчке.

Бундеслига

23-й тур

«Штутгарт» - «Бавария» (Мюнхен) - 1:2 (0:1)

Голы: Переа, 88 - де Лигт, 39; Чупо-Мотинг, 62.