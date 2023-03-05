«Милан» в гостях уступил «Фиорентине», прервав свою победную трехматчевую серию в чемпионате Италии

Футболисты «Милана» на выезде уступили «Фиорентине» (1:2) в матче 25-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что авторами забитых мячей в прошедшей встрече стали нападающие хозяев Нико Гонсалес, удачно реализовавший 11-метровый удар на 49-й минуте, и Лука Йович (87). Гости ответили голом Тео Эрнандеса (90+5).

Таким образом, подопечные Стефано Пиоли потерпели первое поражение в последних четырех играх Серии А. В данный момент «россонери» занимают четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 47 очков. «Фиалки» идут 12-ми (31 очко).

13 марта «Милан» на своем поле примет «Салернитану», а «Фиорентина» днем ранее на выезде встретится с «Кремонезе».

Чемпионат Италии

25-й тур

«Фиорентина» – «Милан» – 2:1 (0:0)

Голы: Гонсалес, 49 (с пенальти). Йович, 87 – Эрнандес, 90+5.