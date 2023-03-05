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Голы Месси и Мбаппе помогли «ПСЖ» обыграть «Нант»

Парижане выиграли свой третий матч кряду в Лиге 1.
05 марта 2023 00:52
автор: Сергей Иванов

Матч 26-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» – «Нант» завершился победой парижского клуба со счетом 4:2.

Отметим, что в составе хозяев голы забили Лионель Месси (12-я минута), Данилу Перейра (60) и Килиан Мбаппе (90+2). Еще один мяч был записан на защитника гостей Жауэна Хаджама (17). У соперника голами отличились Людовик Блас (31) и Игнатиус Ганаго (38).

Таким образом, парижане набрали 63 очков и располагаются на первом месте в турнирной таблице Лиги 1. «Нант» идет 13-м (28 очков).

11 марта «ПСЖ» сыграет в гостях против «Бреста», а «Нант» днем позже у себя примет «Ниццу».

Чемпионат Франции

26-й тур

«ПСЖ» – «Нант» – 4:2 (2:2)

Голы: Месси, 12. Хаджам, 17 (в свои ворота). Перейра, 60. Мбаппе, 90+2 – Блас, 31. Ганаго, 38.

источник: «Советский спорт»
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