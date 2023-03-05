«Атлетико» одержал разгромную победу над «Севильей»

«Атлетико» дома крупно обыграл «Севилью» (6:1) в матче 24-го тура чемпионата Испании.

Отметим, что в прошедшей встрече по два гола забили Мемфис Депай (23-я и 26-я минуты) и Альваро Мората (76, 90+2). По одному забитому мячу на счету Антуана Гризманна (53) и Янника Карраско (69).

Гости ответили голом Юссефа Эн-Несири (39). При этом подопечные Хорхе Сампаоли имели возможность забить еще один мяч, однако Иван Ракитич не смог реализовать 11-метровый удар на 74-й минуте.

«Атлетико» набрал 63 очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги. «Севилья» идет 16-й (25 очков).

13 марта клуб из Мадрида отправится в гости к «Жироне», а «Севилья» днем ранее у себя примет «Альмерию».

Чемпионат Испании

24-й тур

«Атлетико» – «Севилья» – 5:1 (2:1)

Голы: Депай, 23, 26. Гризманн, 53. Карраско, 69. Мората, 76 – Эн-Несири, 39.

Нереализованный пенальти: Ракитич, 74.

Удаление: Гейе, 81.