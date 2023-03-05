Полузащитник «Челси» Лофтус-Чик может перейти в «Милан»

Руководство «Милана» рассматривает возможность приобретения хавбека «Челси» Рубена Лофтуса-Чика. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что контракт английского игрока с «пенсионерами» рассчитан до лета 2024 года.

По информации источника, «россонери» готовы заплатить за 27-летнего футболиста около 28 миллионов евро ближайшим летом.

Добавим, что Лофтус-Чик является воспитанником академии «Челси». Он дважды уходил в аренды в «Кристал Пэлас» и «Фулхэм». В текущем сезоне за лондонский клуб он провел 23 матча и отдал одну результативную передачу.