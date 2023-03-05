Мбаппе – об ответном матче Лиги чемпионов с «Баварией»: Отправимся в Мюнхен ради победы 

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Отмечается, что первая встреча команд завершилась минимальной победой немецкого клуба (1:0).

«Мы отправляемся в Мюнхен ради того, чтобы выиграть и пройти в следующий раунд Лиги чемпионов. Футболисты уверены в себе и подходят к этому поединку с особой решительностью», – приводит слова Мбаппе французская пресса.

Напомним, что второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» пройдет в среду, 8 марта, в Мюнхене. Начало встречи – 23:00 мск.