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Мбаппе – об ответном матче Лиги чемпионов с «Баварией»: Отправимся в Мюнхен ради победы 

В первом противостоянии «ПСЖ» уступил своему сопернику со счетом 0:1.
05 марта 2023 09:25
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Отмечается, что первая встреча команд завершилась минимальной победой немецкого клуба (1:0).

«Мы отправляемся в Мюнхен ради того, чтобы выиграть и пройти в следующий раунд Лиги чемпионов. Футболисты уверены в себе и подходят к этому поединку с особой решительностью», – приводит слова Мбаппе французская пресса.

Напомним, что второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» пройдет в среду, 8 марта, в Мюнхене. Начало встречи – 23:00 мск.

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