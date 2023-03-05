Кроос выразил недовольство игровой формой «Реала» в этом сезоне

Полузащитник «Реала» Тони Кроос негативно высказался о форме, в которой выступает команда в нынешнем сезоне.

Отмечается, что по мнению 33-летнего игрока, на футбольной форме не должен присутствовать воротник.

«В этом сезоне мы снова играем с воротником. Словно это не футбольная форма, а рубашка поло. Такая одежда непригодна для выступлений на поле, в ней некомфортно играть, это очень неприятно. Если на нее пришить пуговицы, мы будем играть в рубашках», – приводит слова Крооса испанская пресса.

Добавим, что Кроос присоединился к «Реалу» в 2014 году. С тех пор за сливочных он провел 398 матчей, забил 27 голов и отдал 87 результативных передач.