«Рома» рассчитывает продлить контракт с Матичем 

Неманья Матич продлит свое трудовое соглашение с «Ромой» в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Отмечается, что 34-летний полузащитник присоединился к желто-красным в июле 2022 года.

По информации источника, «волки» желают продолжить сотрудничество с сербским хавбеком до лета 2024 года и в скором времени предложат футболисту продлить контракт.

Напомним, что Матич перешел в «Рому» из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. В текущем сезоне за команду Жозе Моуринью он провел 32 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.