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Агент Фирмино заявил, что его клиент покинет «Ливерпуль» в конце сезона

Бразилец выступает за мерсисайдцев с 2015 года. 
05 марта 2023 11:04
автор: Глеб Шевяков

Агент Роджер Виттманн, представляющий интересы форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино, признался, что футболист покинет английский клуб.

Отмечается, что контракт 31-летнего игрока истекает в конце нынешнего сезона.

«Игрок хочет помочь команде в ближайшие пару недель, показать свои лучшие качества, чтобы красиво уйти. Решение об уходе было принято совместно с руководством клуба. В настоящий момент мы не ищем варианты для продолжения карьеры. Первый раз в моей жизни Роберто может стать свободным агентом», – приводит слова Виттмана британская пресса.

Напомним, что Фирмино присоединился к «Ливерпулю» в июле 2015 года. С тех пор он провел за красных 353 матча, забил 107 голов и отдал 78 результативных передач.

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