«Арсенал» планирует подписать полузащитника «Брайтона» Мак Аллистера 

Полузащитник «Брайтона» Алексис Мак Аллистер может сменить клубную прописку следующим летом. Об этом сообщает британская пресса.

Отмечается, что в услугах аргентинца также заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

По информации источника, канониры рассчитывают приобрести 24-летнего игрока в следующее летнее трансферное окно. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 42 миллиона евро.

Добавим, что Мак Аллистер принадлежит «Брайтону» с 2019 года. В текущем сезоне за «чаек» он провел 23 матча, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Его соглашение с клубом АПЛ рассчитано до лета 2025 года.